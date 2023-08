Emily Blunt si dichiara pronta a tornare a lavorare insieme a Tom Cruise al sequel di Edge of tomorrow.

Già perché malgrado l’apprezzamento di critica e pubblico con cui è stato salutato al tempo Edge of Tomorrow, il film di Doug Liman diventato un autentico cult sci-fi col passare degli anni non ha mai avuto un sequel.

Ospite dell’Happy Sad Confused Podcast per la promozione di Oppenheimer – prima dell’inizio dello sciopero degli attori – Emily Blunt si dice pronta a tornare in Edge of Tomorrow 2.

L’attrice spiega di aver già letto una sceneggiatura scritta da Liman tempo addietro e di sperare di riuscire a fare il film anche se, spiega con una battuta, tutto dipende da quanti Mission: Impossible vorrà fare Tom Cruise:

C’era una sceneggiatura che Doug mi ha proposto quasi furtivamente. Mi piacerebbe davvero realizzarlo, ma semplicemente non so quando o come. Dipende anche da quanti Mission Impossible vuole fare Tom! Dovrebbe tornare a fare… non è stato davvero brillante come interprete di un eroe codardo? Io sono pronta a tornare, lo giuro!

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel del lungometraggio di Doug Liman?

FONTE: Happy Sad Confused Podcast

