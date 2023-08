In occasione di un’intervista per Happy Sad Confused, Emily Blunt è tornata a parlare di quando la Marvel la prese in considerazione per il ruolo di Vedova Nera in Iron Man 2.

“Suvvia, è andato all’attrice migliore” ha commentato l’attrice sottolineando che trova la collega Scarlett Johansson “splendida” nella parte.

Ha poi parlato delle altre indiscrezioni circolate attorno ad altri ruoli come Peggy Carter, Susan Storm e Captain Marvel limitandosi a definirle frutto di “voci, discussioni, domande. Cose del genere“. Ha infinte sottolineato di non aver mai formalmente incontrato registi o produttori dei film in questione.

