Emma Thompson svela perché non ha mai rivisto Love Actually

Emma Thompson ha preso parte a una delle commedie natalizie più apprezzate degli ultimi decenni, ovvero Love Actually, la pellicola scritta e diretta da Richard Curtis interpretata, fra gli altri, anche da Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

Nonostante il film sia diventato un cult, la Thompson ha rivelato durante lo show di Jimmy Fallon Thompson di non aver mai rivisto il film, illustrando le sue ragioni:

No! Era 20 anni fa. Poi penso… che non sono stata pagata molto bene per il lavoro, e c’era questa roulotte con un bagno che puzzava veramente tanto. Queste son le cose che ricordi poi.