Empire of Light: il 4 marzo celebriamo il Grande Schermo con una proiezione evento ad Arcadia Cinema!

Il 4 marzo si celebra il Grande Schermo ad Arcadia Cinema di Melzo con una proiezione speciale di Empire of Light, l’attesissimo nuovo film di Sam Mendes in uscita il 2 marzo in tutta Italia candidato all’Oscar per la miglior fotografia ad opera di Roger Deakins.

Il programma del pomeriggio sarà decisamente ricco, e ve lo elenchiamo qui di seguito:

Ore 15 – 15.30 – 16 : visite guidate a gruppi nel cuore di Arcadia, ovvero la cabina di proiezione di Sala Energia, per scoprire la magia del cinema tra pellicola e digitale (a esaurimento posti, contattando [email protected] allegando il biglietto, scrivendo nome e cognome e orario di interesse)

: visite guidate a gruppi nel cuore di Arcadia, ovvero la cabina di proiezione di Sala Energia, per scoprire la magia del cinema tra pellicola e digitale (a esaurimento posti, contattando [email protected] allegando il biglietto, scrivendo nome e cognome e orario di interesse) Ore 16.40 : Firmacopie dell’ultima edizione de “Il Mereghetti – Dizionario dei film” alla presenza dell’autore e critico cinematografico Paolo Mereghetti, presso Arcadia Bookstore

: Firmacopie dell’ultima edizione de “Il Mereghetti – Dizionario dei film” alla presenza dell’autore e critico cinematografico Paolo Mereghetti, presso Arcadia Bookstore Alle 17.10: proiezione del film in versione originale sottotitolata in italiano, con il critico cinematografico Paolo Mereghetti introdotto dal nostro Gabriele Lingiardi, che presenterà

Potete preacquistare il biglietto per il film in questa pagina.