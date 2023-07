Durante un’intervista con The Wrap svoltasi prima dello sciopero SAG-AFTRA, Stephanie Beatriz ha parlato della possibilità di un Encanto 2 dopo il grande successo del primo film.

L’attrice ha spiegato di non sapere nulla al momento.

“Vorrei tanto tornare a lavorare con loro, la squadra dietro quel film è stata incredibile” ha ammesso. “Credo che [Jared Bush e Byron Howard] si stiano dedicando ad altro nel frattempo… so che stanno lavorando al secondo Zootropolis. Quando vado al parco e la gente mi riconosce, mi chiede sempre di quello. So quindi che i fan sono ansiosi di sapere se ci sarà un sequel, lo adorerei tanto. Credo ci sia tanto altro da raccontare e moltissime persone lo adorerebbero. Solo che non mi hanno detto un cazz* di niente“.

