a debuttare in testa alla classifica italiana mercoledì: il film d’animazione della Disney apre in prima posizione e raccoglie 126 mila euro. Distribuito in 560 cinema, si prepara a dominare un weekend decisamente autunnale (se non invernale) che si spera porterà al cinema molte famiglie, insieme alle nuove uscite di oggi (in 332 cinema,in 250 cinema).

Seconda posizione per Ghostbusters: Legacy, che incassa 64 mila euro salendo così a 1.2 milioni di euro complessivi. Al terzo posto c’è un generico “rassegna cinematografica” con 57 mila euro. Ricordiamo che ieri è uscito anche È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino: distribuito in 250 cinema indipendenti da Lucky Red, il film di Paolo Sorrentino come tutte le uscite Netflix non comunica i dati di incasso a Cinetel.

Al quarto posto Eternals incassa 42 mila euro e sale a 7.7 milioni di euro, mentre al quinto posto The French Dispatch incassa 40 mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 24/11/2021

ENCANTO – € 126.218 / € 126.218 GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 64.293 / € 1.250.905 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 57.067 / € 327.584 ETERNALS – € 42.603 / € 7.695.867 THE FRENCH DISPATCH – € 40.868 / € 1.628.861 ZLATAN – € 12.546 / € 1.498.695 PROMISES – € 12.292 / € 201.248 FREAKS OUT – € 11.474 / € 2.486.802 IO SONO BABBO NATALE – € 11.116 / € 1.447.865 PER TUTTA LA VITA – € 10.934 / € 824.771

Fonte: Cinetel