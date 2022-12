Encanto: Lin-Manuel Miranda svela la reazione di Taika Waititi al film

Pare che il regista Taika Waititi abbia particolarmente apprezzato il film Disney Encanto… o almeno le sue due figlie.

Intervistato da Variety Lin-Manuel Miranda ha svelato che dopo l’uscita del film animato su Disney+,e il conseguente successo della canzone “We Don’t Talk About Bruno”, ha ricevuto un messaggio privato su Twitter dal regista di Thor: Love and thunder per “congratularsi” del lavoro svolto con le canzoni:

Ho ricevuto un DM su Twitter da Taika Waititi, con cui sono amico ma non lo conosco bene, in cui mi diceva: “Ti ucciderò – ma è fantastico, ma le mie figlie non smettono di cantarlo”.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!

BadTaste è anche su Twitch!