È stato un weekend lungo del Ringraziamento piuttosto tranquillo al box-office americano:ha dominato la classifica, ma in generale gli incassi non sono stati eccezionali (e ricordiamo che fino a qualche mese fa Top Gun: Maverick sarebbe dovuto uscire in questo periodo).

Il film dei Walt Disney Animation Studios, come da tradizione del Ringraziamento, è stata la proposta per tutta la famiglia che ha incassato di più, totalizzando 27 milioni di dollari nei tre giorni e 40.3 milioni nei cinque giorni. Si tratta di una cifra accettabile ma nella fascia bassa della forbice prevista inizialmente dagli analisti, questo perchè diverse famiglie stanno aspettando di vaccinare i figli prima di tornare al cinema – inoltre, la Disney ha detto chiaro e tondo che il film sarà disponibile su Disney+ tra un mese, la Vigilia di Natale. Grazie all’ottimo passaparola, tuttavia, Encanto potrebbe avere le gambe lunghe, anche perché il prossimo film d’animazione – Sing 2 – non uscirà prima del 22 dicembre.

Fuori dagli USA la pellicola ha raccolto circa 29.3 milioni di dollari in 47 paesi, per un totale di 69.6 milioni di dollari globali. Ne è costati 140.

Seconda posizione negli USA per Ghostbusters: Legacy, che tiene molto bene perdendo solo il 44% e incassando altri 24.5 milioni di dollari nei tre giorni, per un totale di 87.7 milioni di dollari. Si tratta di un risultato molto convincente per il film Sony, distribuito esclusivamente al cinema. In tutto il mondo gli incassi sono saliti a 115 milioni di dollari, ma mancano ancora territori come la Francia, la Corea del Sud, la Spagna, la Russia, l’Australia e il Giappone.

Apre al terzo posto House of Gucci: il film di Ridley Scott incassa 14.2 milioni di dollari nei tre giorni, che salgono a 21.8 milioni in cinque giorni. Si tratta di un buon risultato soprattutto se si pensa che le pellicole drammatiche per adulti, in quest’epoca pandemica, stanno deludendo spesso al botteghino nordamericano. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto altri 12.8 milioni, per un weekend globale da 34 milioni di dollari. Addirittura, nel Regno Unito ha battuto Encanto. In numerosi paesi, Italia inclusa, uscirà nelle prossime settimane.

Scende al quarto posto Eternals, che perde solo il 29% e incassa altri 7.9 milioni di dollari in tre giorni, superando i fatidici 150 milioni di dollari complessivi (ma è indietro rispetto a Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli). In tutto il mondo il cinecomic ha incassato finora 368 milioni di dollari.

Apre al quinto posto Resident Evil: Welcome to Raccoon City, con soli 5.2 milioni di dollari in tre giorni e 8.8 milioni di dollari in cinque giorni, anche meno delle già basse previsioni iniziali. Si tratta del peggior esordio di sempre per un film di Resident Evil. Gli incassi internazionali saranno importanti, ma finora la pellicola ha raccolto solo 5.1 milioni in una quindicina di territori.

Tra gli altri titoli che spiccano, si fa notare l’esordio di Licorice Pizza, con ben 335 mila dollari in soli quattro cinema 70 mm a New York e Los Angeles. La media per sala è stellare – ben 83 mila dollari, la più alta di sempre per un film di Paul Thomas Anderson.

Tiene molto bene Spencer, che in tre giorni incassa altri 211 mila dollari e sale a 6.6 milioni di dollari.

INCASSI USA 26-28/11/2021

ENCANTO – $27,000,000 / $40,300,000 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $24,500,000 / $87,758,129 HOUSE OF GUCCI – $14,231,000 / $21,832,755 ETERNALS – $7,900,000 / $150,643,809 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – $5,275,000 / $8,800,000 CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO – $4,875,000 / $42,883,301 KING RICHARD – $3,300,000 / $11,378,000 DUNE – $2,165,000 / $102,242,000 NO TIME TO DIE – $1,753,000 / $158,128,117 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – $1,565,000 / $209,515,986

Fonte: BOM