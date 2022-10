Enola Holmes 2: nuove foto, Henry Cavill parla del suo ritorno e Millie Bobby Brown dell’immenso successo

Games Radar ha pubblicato una serie di nuove foto da Enola Holmes 2, il film con Millie Bobby Brown nei panni della sorella minore del celebre Sherlock Holmes,

Durante una chiacchierata con Total Film, l’attrice protagonista ha parlato del successo del primo film:

Non credevo che avrebbe avuto un tale successo. Ovviamente aveva avuto un profondo impatto su di me ed è per questo che l’ho fatto, pensavo che ci fosse tanto potenziale. Ma non mi aspettavo tutto quel potenziale. Gente come Blake Lively mi ha scritto dicendo: “Mia figlia vuole essere Enola Homes”. Mi ha lasciato di stucco scoprire che effetto avesse avuto sulle persone.