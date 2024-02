Eric Roberts e James Earl Jones hanno lavorato insieme in alcuni progetti, tra questi i film I migliori (1989) e The Ambulance (1990). Il primo è una pellicola di arti marziali a cui nel 1993 ha fatto seguito Kickboxing mortale, il secondo è un thriller-horror in cui un’ambulanza fa sparire i pazienti invece che portarli in ospedale.

Parlando con ComicBook, Roberts ha raccontato il suo rapporto con James Earl Jones, aggiungendo che il collega è una persona meravigliosa. Ecco cosa ha detto:

James Earl Jones ed io abbiamo fatto tre, quattro, cinque film insieme. Quindi ci conosciamo; abbiamo una storia. Siamo amici. Semplicemente amo James. James è davvero una delle persone più gentili con cui abbia mai lavorato sul set, e vale ogni singola volta che ho lavorato con lui. Il momento più pazzo che abbiamo vissuto è stato su un film chiamato The Ambulance che abbiamo fatto insieme. Date un’occhiata – è un film pazzesco, e tutti gli stunt li abbiamo fatti noi. È folle. È un film di Larry Cohen, quindi puoi immaginare! In ogni caso, James è forse la persona più gentile con cui abbia mai lavorato, ed è un fatto, non un complimento.

Eric Roberts ha al suo attivo un record molto particolare. Nonostante non sia famoso quanto la sorella Julia (e forse nemmeno quanto la figlia Emma), è l’attore che è apparso in più film e serie tv nell’industria statunitense! E voi, lo sapevate?

