La Universal e la Blumhouse hanno diffuso online i primi tre poster del nuovo film di L’esorcista (intitolato The Exorcist: Believer in originale) in arrivo a ottobre 2023 nei cinema.

La pellicola, lo ricordiamo, sarà la prima di una trilogia che fungerà come sequel diretto del primo, iconico Esorcista di William Friedkin dando il via a un’operazione analoga a quella della nuova trilogia di Halloween con Jamie Lee Curtis.

Sono ben ben 400 i milioni di dollari investiti nel progetto complessivo, tale da renderlo il progetto più rischioso che Blum abbia mai realizzato.

Ecco, a seguire, i poster:

Il cast del film comprende Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles e Ellen Burstyn, di ritorno nei panni di Chris MacNeil. Alla regia David Gordon Green. Trovate ulteriori dettagli sul progetto in questo articolo.

