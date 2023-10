La magia avvenuta con il rilancio della saga di Halloween pare proprio non essersi ripetuta con L’esorcista – il credente e la Blumhouse, la Universal e il regista David Gordon Green hanno dovuto fare i conti con un apprezzamento critico davvero scarso (ECCO I DETTAGLI) e un incasso poco soddisfacente.

Basterebbe considerare che Halloween, nel 2018, aveva aperto negli Stati Uniti con 76 milioni di dollari (via Box Office Mojo) mentre L’esorcista – il credente con 26 milioni (via Box Office Mojo).

Ciò nonostante, la Universal e la Blumhouse, con un’operazione che complessivamente costerà più di 400 milioni di dollari, intendono comunque proseguire con i piani di rilancio del brand. Rilancio che però potrebbe non continuare a vedere David Gordon Green seduto sulla sedia del regista per tutti e tre i film come avvenuto con Halloween.

In un pezzo dell’Hollywood Reporter, il regista spiega infatti che ha già pianificato le linee guida degli altri due lungometraggi e che se finirà per dirigerli sarà felice, anche se non disdegnerebbe neanche la possibilità di dedicarsi ad altro.

La mia intenzione è semplicemente iniziare a realizzare dei progetti, e mentre, questi piani si sviluppano, se mi alla fine mi ritroverò a dirigere il sequel dell’Esorcista ne sarei entusiasta. Ma, al momento, sto attraversando questa situazione dal punto di vista della storia e considerando la mia realtà di vita mentre mi trovo in questa transizione. E una delle cose che ho preferito lavorando a questi franchise horror è stata fare quella serie comica su HBO, The Righteous Gemstones. È divertente potersi allontanare, prendere una profonda boccata d’aria, ridere di gusto, e poi tornare a lavorare nel genere horror.

L’Esorcista – Il Credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Sattler (Camp X-Ray) e dello stesso David Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems (Halloween Kills), Danny McBride (trilogia di Halloween) e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty. La pellicola è prodotta da Jason Blum per Blumhouse, David Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L’Esorcista) e James G. Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L’Esorcista) per Morgan Creek Entertainment. Gli executive producer sono Danny McBride, David Gordon Green, Ryan Turek e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse/Morgan Creek Entertainment in associazione con Rough House Pictures.

FONTE: Hollywood Reporter

