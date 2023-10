David Gordon Green ha parlato con ComicBook dei piani legati a L’esorcista: Il credente, la pellicola che dovrebbe dare il via a una nuova trilogia.

Green si è detto molto “emozionato” per il futuro narrativo della trilogia:

È bello perché abbiamo steso un piano per dire: “Ok, se il mondo apprezzerà quello che stiamo facendo, andremo avanti”. Perciò abbiamo steso un bel piano, poi una volta che siamo entrati in produzione, il film ha preso una vita tutta sua, perciò abbiamo cambiato un po’ di percorsi rispetto a quanto inizialmente previsto, ma sono emozionato all’idea che se questo filma avrà successo, avremo altre possibilità per esplorare altre strade.