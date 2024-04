Qualche ora fa è arrivato il nuovo trailer di The Watchers, film di debutto alla regia di Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan che questa estate sarà in sala con il suo film nello stesso periodo del padre e che potete vedere qui di seguito:

Riguardo ai due film in uscita nella stessa estate sempre per la Warner Bros, Trap e The Watcher, il regista ha dichiarato: “Non è stato intenzionale. Ci siamo chiesti quale fosse la data di uscita migliore per i rispettivi film e ci siamo resi conto che per entrambi era questa estate“.

La così denominata Shyamalan Summer si preannuncia molto interessante, e la giovane regista ha dato qualche indizio su cosa aspettarci dal suo horror di debutto:

Si tratta di un viaggio di suspence che si spera vi lasci però meravigliati nel finale. La mia speranza è che vi regali un’esperienza che gioca sul senso di disagio – qualcosa di incomprensibile che vi porta poi in un posto più grande e meraviglioso.

Parlando poi del casting dei protagonisti (Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere), Ishana Shyamalan ha dichiarato:

All’inizio mi stavo solo cercando di immaginare chi fossero queste 4 o 5 persone e che aspetto avessero, e come apparissero nell’insieme. Poi mi sono resa conto in prima persona durante il processo di realizzazione del film che entra in gioco la chimica. Se sei abbastanza fortunato da poterla catturare, semplicemente la assecondi. Il gruppo si è quindi assemblato in maniera molto naturale. Sprigionano un’energia veramente magnetica quando sono tutti insieme. È stato davvero bellissimo e divertente. Sembrava di essere a teatro.

