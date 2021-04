LEGGI ANCHE – Anna Kendrick e Toni Collette nel primo trailer di Estraneo a bordo

In rete sono approdati i character poster dei protagonisti di, film fantascientifico diretto da Joe Penna (Arctic) con

Il film, ricordiamo, è disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 aprile.

Potete vedere i poster qua sotto:

Recentemente abbiamo visto Anna Kendrick in titoli come Noelle, Verrà il giorno…, Un piccolo favore, Pitch Perfect 3 e in Into the woods.

Gli ultimi lavori con Toni Collette sono invece Sto pensando di finirla qui Dream Horse, Cena con delitto – Knives out, Hereditary – Le radici del male e Tutto ciò che voglio.



Ecco la sinossi del film:

Durante una missione su Marte, un clandestino finito a bordo per caso provoca involontariamente danni ingenti ai sistemi di supporto vitale dell’astronave. Con risorse in rapido declino e lo spettro della fine che incombe, l’equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile.

Del cast fanno parte Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson e Toni Collette.

FONTE: Impawards