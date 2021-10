è ormai quasi pronto per arrivare nei cinema italiani, dopo la proiezione a chiusura della Festa del Cinema di Roma infatti il cinecomic dei Marvel Studios uscirà nel nostro paese il 3 novembre, e da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite!

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio il 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.