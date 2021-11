Eternals bandito in alcuni paesi del Medio Oriente, Haaz Sleiman: “Ignoranti e patetici”

Dopo Angelina Jolie , anchecommenta la notizia secondo cuiè stato bandito in alcuni paesi mediorientali a causa della presenza di personaggi appartenenti al mondo LGBTQ+. L’attore è cresciuto in Libano in una famiglia mussulmana, e si è trasferito negli Stati Uniti a 21 anni. Nel 2017 ha fatto coming out come omosessuale, dopo aver interpretato l’immigrato clandestino siriano Tarek in

Nel film di Chloé Zhao, Sleiman interpreta Ben, il marito di Phastos (Brian Tyree Henry), il primo supereroe apertamente gay dell’Universo Cinematografico Marvel. I due sono sposati, hanno un figlio e in alcune scene si scambiano anche un bacio e gesti di affetto. In Arabia Saudita, Kuwait, Quatar, Bahrain e Oman Eternals doveva uscire l’11 novembre, ma quando la Disney si è rifiutata di apportare alcune modifiche al montaggio finale su richiesta delle commissioni censura locali, i certificati per ottenere il via libera alla distribuzione non sono stati emessi. I principali cambiamenti richiesti erano ovviamente relativi alle sequenze tra Phastos e Ben, perché in questi paesi l’omosessualità è illegale (lo stop in Kuwait e Qatar, poi, è relativo non solo allo scambio di effusioni tra due uomini ma anche al fatto che storicamente in questi due paesi la rappresentazione di profeti e dei è considerata blasfema).

Interpellato da Variety, Sleiman ha applaudito la decisione della Disney di non tagliare le scene tra Ben e Phastos (va detto che censurare quella storyline avrebbe reso il film incomprensibile):

Hanno mantenuto la loro posizione e hanno detto: “No, non scenderemo a compromessi sacrificando l’integrità del nostro film”. Hanno fatto sembrare questi paesi Arabi davvero ignoranti e patetici. […] Non ho alcun rispetto per questi governi. Hanno mostrato al mondo che non sono solo una disgrazia per l’umanità, ma anche per Dio. Spero che i popoli dell’Arabia Saudita, del Kuwait e del Quatar traggano ispirazione da quanto successo e si ribellino.

Sleiman ha anche spiegato di aver proposto lui alla regista di far parlare Ben in arabo nel film:

Quel momento mostra l’amore tra me e Phastos, ed è una dichiarazione a sé stante il solo fatto che si senta parlare qualcuno in arabo. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere, figuriamoci esserne protagonista.

L’attore è comunque convinto che Eternals verrà visto anche nei paesi in cui è stato bandito:

Troveranno un modo per vederlo, anche se è illegale. E a quel punto potranno mostrare il dito medio ai loro governanti. Perché anche quando qualcosa è bandito si riesce sempre a trovare un modo.

Qualche giorno fa, alla première del film, Sleiman ha parlato di quanto sia fondamentale la rappresentazione e la visibilità di certi temi in film come Eternals:

Non è solo un sogno che diventa realtà, è proprio qualcosa che è in grado di salvare delle vite. Avrei voluto vedere qualcosa del genere da piccolo. Mio dio. Sarebbe stato fantastico. Riuscite a immaginare quante vite può salvare un film del genere? Bambini, giovani queer che vengono bullizzati, che si suicidano perché non si vedono rappresentati in film come questi? E ora invece sì – è veramente fantastico.