Eternals: Chloe Zhao dalla scena di sesso all’approccio pratico

In una recente intervista con The Hollywood Reporter ha parlato a ruota libera di, ora nelle sale italiane ammettendo di essersi sentita molto protetta fin dall’inizio:

Sull’approccio pratico:

Sulla scena di sesso:

Era nel primo trattamento letto sin dall’inizio. Sapevamo di voler raccontare una storia d’amore matura, una storia d’amore di migliaia di anni, perciò non realizzare alcun tipo di scena intima mi sembrava innaturale e tutti erano d’accordo. Una volta girata e montata, l’abbiamo mostrata ad alcune persone per vedere la loro reazione. Tutti, e anche la Disney, hanno commentato: “Che meravigliosa prova d’amore” per il modo in cui nostri attori le hanno dato vita.

Ecco inoltre il messaggio della regista ora che il film arriverà anche negli Stati Uniti:

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).