Come riportato dalla stessa regista: “È avvenuto nell’agosto del 2020… in un parcheggio appena fuori dall’autostrada, perché in quel momento non erano consentite le proiezioni al chiuso. Tra rumore del traffico, elicotteri e zanzare ci siamo comunque divertiti molto e siamo grati al fatto che il pubblico abbia potuto vedere il film su un grande schermo. Non davo per scontato che poco più di un anno dopo Eternals sarebbe arrivato al cinema.”.

Eternals, il debutto in streaming su Disney+ a Gennaio?

Nella nostra analisi del box office vi abbiamo spiegato che il percorso commerciale di Eternals in Italia è stato, tutto sommato, positivo nonostante la pandemia e ha anzi portato alla Disney un vero e proprio record: con un botteghino di 8 milioni di euro, l’opera dei Marvel Studios ha battuto il Bond movie di Cary Fukunaga, No Time to Die, aggiudicandosi il titolo di maggiore incasso dall’inizio della pandemia.

Con un dicembre e un periodo delle feste che, al netto delle preoccupazioni per la pandemia e la variante Omicron, si preannunciano ricchissimi di uscite cinematografiche di ogni genere, Eternals si appresta a cedere le ultime sale in cui è rimasto ancora in cartellone e molta gente potrebbe essere curiosa di sapere quando sarà possibile vederlo, o rivederlo, in streaming. Secondo l’indiscrezione pubblicata da Streaming Guider il lungometraggio della regista premio Oscar per Nomadland, seguirà la stessa strada di Shang-Chi. Il 12 gennaio, dopo circa 70 giorni dal debutto sul grande schermo, Eternals arriverà in streaming su Disney+ in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Vale la pena sottolineare che, al momento, l’informazione, per quanto attendibile e in linea con quanto avvenuto per Shang-Chi, non è ancora stata confermata in via ufficiale dalla major. Appena verrano diramate delle note ufficiali tramite comunicato stampa, sarà nostra premura segnalare il tutto.

