Ottimo giorno d’esordio al botteghino americano per: il cinecomic dei Marvel Studios venerdì ha infatti incassato 30.7 milioni di dollari, di cui 9.5 milioni alle anteprime di giovedì sera. Si tratta del terzo maggiore incasso nel giorno d’esordio dall’inizio della pandemia, dopo(39.5 milioni) e(37.4 milioni), e sopra(29.5 milioni).

Qualche ora fa abbiamo segnalato come il punteggio CinemaScore (B) sia il peggiore mai registrato da un film dei Marvel Studios, tuttavia sembra che questo non comporti per forza uno scarso passaparola, almeno non nel primo weekend. Con le stime di domani sera chiaramente avremo le idee più chiare, ma attualmente si prevede un weekend tra i 70 e i 73 milioni di dollari (leggermente ritoccato al ribasso rispetto i 75 di qualche giorno fa).

Fuori dagli USA il film ha raccolto altri 18.6 milioni di dollari in oltre 46 territori, salendo così a 38.4 milioni di dollari in tre giorni (che salgono a 69.1 globali). Fuori dagli USA il film potrebbe incassare 80 milioni entro domenica sera, quindi le stime di un esordio globale da 150 milioni di dollari sono ancora stabili. In particolare, in Corea del Sud la pellicola di Chloé Zhao sta avendo molto successo, con un record “pandemico” di 4.4 milioni di dollari nella giornata di sabato e un totale di ben 10.6 milioni di dollari in quattro giorni, già oltre Black Widow e Fast & Furious 9.

Tornando un attimo sui dati di venerdì negli Stati Uniti, Dune al secondo posto incassa altri 2.3 milioni di dollari nonostante abbia perso buona parte degli schermi PLF: si tratta di un calo del 53.6 milioni di dollari rispetto a una settimana fa, la miglior tenuta per un film della Warner dai tempi di Joker nel 2019 nel terzo venerdì di sfruttamento. Complessivamente il blockbuster ha raccolto 78.6 milioni di dollari negli USA, e ricordiamo che è disponibile anche in streaming su HBO Max. In tutto il mondo ha superato i 300 milioni di dollari.

