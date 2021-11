La settimana scorsa, con l’aumentare delle recensioni di Eternals prese in esame da Rotten Tomatoes , la pellicola dei Marvel Studios aveva guadagnato il podio del film con la media di recensioni positive più bassa fra tutte quelle prodotte dal 2008 ad oggi dalla divisione cinematografica della Casa delle Idee. Il primato detenuto da Thor: The Dark World era stato superato.

Quando stavamo scrivendo questo articolo, Eternals aveva una media del 64% di recensioni positive sulle 92 prese in esame (ripetiamo che non stiamo parlando della media dei voti, ma della percentuale di recensioni ritenute positive rispetto a quelle negative). Ora siamo arrivati a 145 recensioni ed è successo qualcosa che, ai Marvel Studios, non era mai accaduto: Eternals è sceso sotto al 60% e ha ricevuto il badge verde “Rotten”, marcio. Per la casa di produzione di Kevin Feige and co si tratta di una prima volta assoluta.

Ecco, a seguire, uno screenshot della schermata dedicata al cinecomic:

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio il 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).