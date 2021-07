L’area dell’Avengers Campus ha aperto i battenti da più di un mese al Disney California Adventure ad Anaheim. Molti personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel sono già stati avvistati nell’area, e prossimamente ne arriveranno anche di nuovi dae da

Secondo quanto rivelato da Disneyparks.com infatti prossimamente (probabilmente in autunno) nell’area del parco saranno presenti anche dei figuranti che vestiranno i panni dei protagonisti di prossimi cinecomic in arrivo come Eternals e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Ultimamente nel parco sono stati introdotti anche Loki, Black Widow e Taskmaster.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

