Eternals è stato bandito in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar

Qualche settimana fa la regista intervistata da Indiewire , aveva affermato che The Walt Disney Company era allineata con il suo desiderio di non modificare il montaggio di Eternals per evitare eventuali censure. A quanto pare lo studio è rimasto fermo sui suoi principi, perché il blockbuster Marvel è stato bandito da paesi mediorientali come Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Negli Emirati Arabi Uniti, almeno per ora, l’uscita è ancora prevista.

Secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter, il film doveva debuttare nei cinema di questi paesi l’11 novembre, ma quando i censori locali hanno presentato alla Disney una lista di scene da modificare o tagliare lo studio ha rifiutato di modificare il montaggio. Non sono disponibili dettagli su quali siano le scene in questione, ma nei paesi sopra citati l’omosessualità è illegale. Senza fare troppi spoiler, nel film è presente un personaggio di nome Phastos (interpretato da Brian Tyree Henry) che è apertamente omosessuale, ha un marito (con il quale scambia un bacio) e un figlio e questo aspetto è abbastanza centrale nella trama soprattutto dal punto di vista emotivo.

Nel 2020 Onward – Oltre la magia aveva subito lo stesso trattamento da paesi come Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita perché in una battuta del film si alludeva a una relazione lesbica.