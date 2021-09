Ottime notizie per gli esercenti: dopo l’esordio convincente al box-office di, la Disney ha deciso ufficialmente di riservare una finestra di distribuzione esclusiva per il cinema a tutti i suoi film fino alla fine dell’anno.

In realtà, si tratta di una sintesi tra le varie strategie adottate dalla major nella prima metà del 2021: è vero, c’è il lancio in esclusiva cinematografica, ma c’è anche una riduzione della finestra tradizionale da 90 a 45 giorni (tranne Encanto che avrà una finestra di 30 giorni) prima di uscire su Disney+.

Ecco i cinque film che beneficeranno di questa distribuzione:

The Last Duel – 15 ottobre Ron’s Gone Wrong – 22 ottobre Eternals – 5 novembre Encanto – 24 novembre West Side Story – 10 dicembre The King’s Man – 22 dicembre

Ricordiamo che la Disney, dopo aver deciso di distribuire Black Widow in contemporanea al cinema e in streaming, è finita nell’occhio del ciclone per la causa legale intentata dalla protagonista Scarlett Johansson, che accusa la major di aver diminuito i suoi guadagni potenziali “penalizzando” l’uscita in sala (alla quale erano legati i suoi bonus). Ma questa decisione strategica non può essere legata solo a questa vicenda, quanto ai risultati incoraggianti di Free Guy e Shang-Chi, usciti in esclusiva cinematografica e in grado di ottenere buoni incassi. Disney, tra tutte le major, è quella che effettivamente sta sperimentando di più su questo fronte, e a dicembre del 2020 annunciò di voler decidere di volta in volta la strategia da adottare, seguendo non solo l’andamento della pandemia ma anche il potenziale di ciascun film. La decisione di lanciare i restanti film del 2021 in esclusiva cinematografica, quindi, dimostra una certa fiducia nella possibilità che i cinema si riprendano – ma riconosce anche l’importanza di dividere le varie fasi di sfruttamento di un film, anziché sovrapporle (potenzialmente compromettendo i ricavi).

Il plauso di Adam Aron, CEO di AMC, la più grande catena cinematografica mondiale, non si è fatto attendere:

Huge Step Forward! Kudos to @Disney for news that is extremely good for AMC. All Disney movies through year-end to have an “exclusive window” in movie theatres, before they go to the home. This is big!A smart, wise decision by Disney. AMC will sell boatloads of tickets for you! pic.twitter.com/zzb5rFDQCt — Adam Aron (@CEOAdam) September 10, 2021

Ricordiamo che qualche settimana fa la Warner Bros. ha siglato un accordo con AMC (e ne ha siglati di simili con le altre catene) che prevede un’esclusiva cinematografica di 45 giorni per tutto il 2022. La prima a proporre un simile accordo, però, è stata la Universal che nel 2020 ha deciso di concedere un’esclusiva di 31 giorni ad AMC per tutti i film che supereranno i 50 milioni d’incasso, e 17 giorni per quelli che non lo faranno, condividendo con la catena i ricavi digital.

Fonte: Deadline