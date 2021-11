Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come vi abbiamo raccontato , la seconda scena dei titoli di coda diè tutta incentrata sul futuro di Dane Whitman, che nei fumetti diventa il. Nei momenti finali della pellicola Dane spiega a Sersi di non averle detto proprio tutto sulla sua famiglia e in effetti in una sequenza lo vediamo alle prese con una custodia che ha un po’ il timore di aprire. Dopo essersi fatto forza, la apre e rivela una spada: la celebre, già citata in un’altra sequenza del film.

“Sicuro di volerlo fare?” sentiamo dire a una voce che nel doppiaggio italiano ha la voce di Simone D’Andrea.

Grazie a un’intervista condotta da Fandom, oggi scopriamo di chi è la voce misteriosa. Si tratta di Blade, che sarà interpretato da Mahershala Ali, qui al suo effettivo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel.

Come confermato dalla regista:

Quella era la voce di uno dei miei supereroi preferiti, il signor Blade in persona. Blade, Blade, Blade, già!

Sul film che sarà girato l’anno prossimo, Zhao ha ammesso:

Dovrete aspettare, non so quali siano i loro progetti, ma Mahershala è un tesoro. Sarà epico.

Il commento di Kit Harington?

È bellissimo. [Chloé] me l’ha scritto un paio di settimane fa e sono rimasto a bocca aperta. Non sapevo che fosse quello il piano, perciò lo trovo emozionante.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Kit Harington.