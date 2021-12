Chloé Zhao svela poi che il finale del film non è quello che aveva previsto inizialmente:

No. Non ho mai fatto un film in cui il finale è quello che avevo scritto. Lo trovi al montaggio. Il montaggio rappresenta un terzo del processo cinematografico, e quando lo mostri alla gente… è lì che trovi il finale. Non penso di aver mai fatto un film in cui inizio e fine siano gli stessi della sceneggiatura, anche perché le scene sono fluide mentre giriamo. E in realtà avevamo un altro finale molto cupo. Cupo. Non lo odiavo, perché sono abituata a film più malinconici. Ma non penso che il pubblico avrebbe apprezzato.

Inizialmente il film terminava con loro che tornavano sull’astronave, le menti cancellate, pronti a partire per un altro pianeta, come in The Twilight Zone. Ricordo che quando passiamo al nero, tutti dicevano: “Non so cosa fare”. Inoltre… è l’Universo Cinematografico Marvel, vuoi che il pubblico sia entusiasta per ciò che verrà dopo!