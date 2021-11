LEGGI ANCHE – Eternals: lo sceneggiatore parla dello spazio riservato a Dane Whitman

In una recente intervista con The Direct , gli sceneggiatori diRyan e Kaz Firpo hanno chiarito una questione legata al film di Chloe Zhao.

I due Kirpo hanno spiegato come faccia Eros (Harry Styoes) a conoscere le gesta di Thena quando nel film viene spiegato che agli Eterni la memoria viene cancellata dopo ogni missione.

Come spiegato da Kaz:

Non credo abbiano ricordi di comunicazione con altri Eterni durante ogni singola missione, ma magari si sono incontrati su altri pianeti.

Ryan ha poi aggiunto:

Non ne hanno memoria perché i loro ricordi vengono cancellati tra una missione e l’altra, perciò sapevano dell’esistenza di altri Eterni, con loro funziona così, ma non credo fossero attivamente in contatto.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).