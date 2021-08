Empire Magazine ha pubblicato una nuova immagine di, l’attesissimo cinecomic Marvel diretto dal premio Oscar, la regista vincitrice dell’Oscar per Nomadland ( LEGGI LA RECENSIONE ).

Prima di lasciarvi allo scatto, che potete trovare più in basso, riportiamo la nostra traduzione della breve dichiarazione che il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha affidato alla testata citata:

A Chloe interessa raccontare la storia di outsider che si trovano alla deriva in nuovi mondi. Nomadland non ha, chiaramente, gli stessi frizzi e lazzi di Eternals, ma la stessa risonanza tematica. Per noi si tratta di una novità. “Dalla regista vincitrice del premio Oscar per” non è una frase che sei solito sentire prima di un film della Marvel.

Ecco anche la foto:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Vi ricordiamo che Nomadland è disponibile in streaming su Disney+ all’interno della sezione Star.

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao? Ditecelo nei commenti qua sotto!