Eternals, i Marvel Studios non hanno mostrato le scene post-crediti alle proiezioni stampa

Come noto,, l’attesissima opera diretta dalla regista premio Oscar di Nomadland, proporrà ben due scene extra durante i crediti finali.

La questione è stata confermata, qualche tempo fa, dalla stessa Chloé Zhao in un’intervista. “Sì, non restate solo per la prima, ma anche per la seconda perché sono entrambe importanti e hanno delle grosse sorprese per voi” queste le parole della regista rilasciate in una chiacchierata con Fandango.

A quanto pare, stando a quanto segnalato da Screenrant, le scene, secondo una politica dei Marvel Studios che non rappresenta in alcun modo un precedente visto che era già accaduto in passato, non sarebbero state mostrate durante le proiezioni stampa che si sono già tenute negli Stati Uniti. Attenzione però: bisogna specificare che la Casa di Topolino, negli USA, non tiene le sue anteprime solo ed esclusivamente a Los Angeles e che molte importanti testate o blog impiegano giornalisti o blogger che non risiedono nella Città degli Angeli. E i press-screening di cui si parla nell’articolo di ScreenRant sono diversi dalla proiezione avvenuta qualche ora fa a Los Angeles per la World Premiere dove, stando alle prime reaction arrivate online, le scene in questione sono state mostrate eccome!

Chiaramente, avremo modo di parlarne fra un paio di settimane, dopo l’uscita italiana della pellicola targata Marvel Studios.

