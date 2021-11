I Marvel Studios hanno diffuso oggi il poster dedicato a Dane, il personaggio interpretato da Kit Harington in

Potete ammirarlo a seguire:

Durante un’intervista con il National Post, Harington ha spiegato che i fan farebbero meglio a voltare pagina dopo Thanos e il Blip:

“Credo che la risposta sia piuttosto soddisfacente” ha detto a proposito della spiegazione degli Eterni del perché non siano intervenuti nel conflitto con Thanos, ma ha poi aggiunto:

Questo sono io che mi rivolgo direttamente ai fan Marvel, perciò prendetevela con me. Non state a pensarci troppo, questa è una nuova fase, parliamo di un nuovo gruppo di supereroi. Se tutto diventa troppo legato al Blip o agli eventi passati, si finisce per perdere la bussola. Bisogna mantenere un certo livello di sospensione dell’incredulità.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensat? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!