Il produttore Nate Moore ha parlato con Screenrant della decisione di cambiare il sesso ad alcuni personaggi che compaiono nei fumetti di

Parliamo di Ajak, interpretata da Salma Hayek, e di Sprite, interpretata da Lia McHugh:

È stato per motivi narrativi e per creare dinamiche interessanti. Ajak nei fumetti è il filo conduttore con i Celestiali, è un po’ scontroso, pensavamo che dovesse essere il leader degli Eterni e visto che non ci sono molte donne alla guida abbiamo deciso così. Da un punto di vista stilistico Ajak sembrava immerso nell’estetica azteca, così abbiamo pensato di coinvolgere di qualcuno proveniente da quella regione per rendere omaggio al personaggio, così durante le discussioni ci è sembrato logico cambiarne il sesso. Salma Hayek è stata fantastica. Sprite, il bambino che non cresce, è una cosa che si è vista spesso. La bambina che non cresce sembrava un’idea più fresca, perciò abbiamo cercato di trovare un equilibrio interessante.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

