LEGGI ANCHE – La storia di Eternals sarà ambientata contemporaneamente a quella di Spider-Man: Far From Home

Vi abbiamo spiegato in più di un’occasione, grazie ai vari report arrivati online, che il destino diera legato, a doppia mandata, alle performance commerciali di. Contrariamente a, che ha debuttato in sala e, in contemporanea, su Disney+ con accesso VIP, film con Simu Liu, lo ricordiamo, è stato distribuito esclusivamente nei cinema, dove resterà (almeno negli Stati Uniti) in esclusiva per 45 giorni.

Con le, ovvie e comprensibili, preoccupazioni collegate alla variante Delta galoppante, la Disney voleva constatare la resa del film al botteghino prima di confermare l’uscita esclusiva in sala di Eternals. Resa commerciale che, come vi abbiamo spiegato nella nostra analisi del box-office, c’è effettivamente stata (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Stando a quanto segnalato dall’ex reporter dell’Hollywood Reporter Matthew Belloni (via Comic Book) nella sua newsletter, il CEO della Disney, Bob Chapek, e Kareem Daniels, boss della distribuzione cinematografica della major, avrebbero già deciso, confortati dagli incassi di Shang-Chi: Eternals non verrà rinviato e uscirà solo al cinema. Dei report precedenti che abbiamo citato qualche giorno fa, spiegavano che la Disney starebbe in realtà attendendo di vedere quanto incasserà Shang-Chi nel secondo fine settimana, prima di decidere effettivamente il dà farsi.

Chiaramente, vi terremo aggiornati.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate delle parole di Richard Madden? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao, Eternals? Ditecelo nei commenti qua sotto!