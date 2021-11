Ottimo esordio alle anteprime di giovedì sera (a partire dalle 18) pernegli Stati Uniti: secondo le stime comunicate dalla Disney, il cinecomic dei Marvel Studios ha infatti raccolto ben 9.5 milioni di dollari. Si tratta del terzo miglior risultato alle anteprime dall’inizio della pandemia, sotto Black Widow (13.2 milioni di dollari) e Venom: la furia di Carnage (11.6 milioni di dollari), e sopra Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (8.8 milioni di dollari).

È ancora presto per fare eventuali correzioni sulle proiezioni per il weekend: per ora si parla ancora di 75 milioni di dollari nei tre giorni (anteprime incluse), ovvero tra Shang-Chi e Black Widow. Molto dipenderà però dal passaparola, e con gli incassi di oggi verranno diffusi anche i punteggi CinemaScore che dovrebbero dare un’indicazione più precisa su questo aspetto (soprattutto in relazione alla risposta della critica americana al film).

Sul fronte internazionale, Eternals ieri ha incassato altri 12.2 milioni di dollari in 39 territori portandosi a un totale di 19.8 milioni in due giorni. In particolare, in Corea del Sud il film ha già battuto il record pandemico di Fast & Furious 9 con 6.2 milioni di dollari in tre giorni.

Fonte: Variety