Eternals: Kumail Nanjiani parla dell’accoglienza tiepida e della scena dei titoli di coda alternativa

In occasione del podcast Happy Sad Confused, Kumail Nanjiani è tornato a parlare di Eternals e dell’accoglienza tiepidia riservata al film di Chloe Zhao:

Amo Eternals, lo trovo fantastico, anche se sono rimasto un po’ seccato per quanto sia stato divisivo. Chloe ha realizzato un film davvero ambizioso e colossale che è molto diverso dalla maggior parte dei film di supereroi. Ha puntato a un’asticella davvero molto alta. Ovviamente sarebbe stato bellissimo se ogni singola persona sulla Terra lo avesse apprezzato, ma io lo adoro e credo che, a un certo punto, la gente lo riguarderà e si renderà conto che ci sia molto più di quanto pensino in quel film.

Ha poi svelato di aver girata una scena dei titoli di coda alternativa, già descritta l’anno scorso:

In realtà abbiamo girato una scena diversa con Harry Styles, visto che nel finale definitivo il mio personaggio non è in quella scena. Abbiamo però girato una versione in cui c’ero anche io con lui, ed era una sequenza dei titoli di coda molto diversa.

Ha poi aggiunto:

Non parlavamo nella scena, entravamo solo in contatto visivo da lontano. No, comunque… non so cosa mi è permesso dire.