Quando indossi il costume ti senti alla grande. Ma sai, si tratta di un mucchio di pezzi perciò non puoi usare il bagno quando lo indossi. Una volta messo se dovevo indossarlo per tutto il giorno, evitavo di bere acqua o caffè, stando molto attento. Dopo un paio di settimane di riprese, il mio amico Brian Tyree Henry – che è meraviglioso nel film – stava bevendo il caffè e gli ho chiesto: “Come… come fai con la questione bagno?” e lui: “C’è una zip“, ed è allora che ho scoperto che stavo mettendo i pantaloni del costume al contrario.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

