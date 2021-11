Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha parlato con Deadline della decisione di affidare il ruolo di, il personaggio che appare nella prima scena dei titoli di coda di, a un celebre attore e cantante.

Si tratta di Harry Styles, che presto vedremo anche in Don’t Worry Darling e My Policeman.

Ecco le parole della regista:

Scegliere Harry per Eros è stato un affarone. Avevo già suggerito l’idea di Pip il Troll [che ha la voce di Patton Oswald in Eternals] e di Eros a Kevin [Feige] un po’ di tempo fa, adoro l’idea di esplorare un Eterno di Titano che potrebbe avere influenzato Thanos nel corso degli anni così come gli Eterni hanno influenzato noi terrestri. E poi, non è che ho proposto Eros e poi abbiamo iniziato la ricerca degli attori. Tenevo d’occhio Harry sin da Dunkirk, l’ho sempre trovato interessante. Dopo averlo incontrato mi resi conto di quanto fosse simile al suo personaggio, che è un po’ quello che è successo per il resto del cast. C’è così tanto Eros in lui. Se lui avesse accettato e Kevin pure, sarei stata felicissima e così è successo.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Kit Harington.