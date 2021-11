Alla premiere dinegli Stati Uniti è stato lanciato un messaggio molto importante per tutte le persone accomunate da disabilità uditiva: il film di Chloe Zhao è stato infatti proiettato con i sottotitoli.

La regista ne ha parlato con Comicbook, sottolineandone l’importanza anche in riferimento a Makkari, l’Eterna interpretata da Lauren Ridloff:

Di questo ringrazio la Marvel. Quando ho iniziato a lavorare al film avevano già una stesura con questa supereroina sorda. Poi quando è arrivata Lauren, ho fatto completamente affidamento su di lei per dare vita al personaggio. Ho imparato così tanto, ho scoperto il concetto di guadagno sensoriale, alla cui base c’è l’idea che lei sia capace di fare e provare cose certe al mondo, mentre io no. È una cosa bellissima. È stato molto importante per noi avere i sottotitoli sul grande schermo per la comunità sorda alla premiere, e al contempo incoraggiare i cinema a fare lo stesso.

Il film si fa portatore di messaggi di rappresentazione, un aspetto sottolineato da Gemma Chan nel suo post su Instagram:

Per le giovani ragazzi e i giovani ragazzi e tutte le persone al mondo che potrebbero vedersi rappresentate in un film come questo per la prima volta.. noi vi vediamo.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Kit Harington.