In un comunicato stampa diffuso dalla Disney a proposito di, il prossimo film Marvel da novembre in tutto il mondo, si parla della narrazione del film di Chloe Zhao.

Come si presumeva grazie ai materiali promozionali, infatti, la storia affronterà due epoche:

Una nel passato, con gli Eterni che agivano in quanto squadra formidabile e come una famiglia unita. La seconda nel presente, con il gruppo diviso, contento di vivere tra gli umani e nascondendosi da occhi indiscreti. La minaccia dei Devianti, che mettono a repentaglio l’esistenza dell’umanità, costringe gli Eterni a mettere da parte le divergenze e a riunirsi.

Dai prodotti del merchandise giunge inoltre un primo sguardo all’anello di Cavaliere Nero (Black Knight), un personaggio che per il momento non è apparso nei materiali promozionali. Il simbolo è lo stesso corvo presente nei fumetti.

⚡ | A @GameStop lançou uma super caixa de acessórios de #Eternals!! Limitada a 5.500 exemplares, cada caixa contém um anel do Cavaleiro Negro, um colar da Sersi, a tiara da Thena e uma pulseira Uni-mind. O item custa 119,99 dólares e está em pré-venda com entrega para 28/01/22 pic.twitter.com/ygzmgsdRGN — ETERNALS BRASIL (@EternalsBRA) October 1, 2021

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Fonte: CB