Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come vi abbiamo raccontato, la voce che si sente nella seconda scena dei titoli di coda diappartiene un personaggio che vedremo prossimamente al cinema.

Si tratta di Blade, che sarà interpretato da Mahershala Ali, qui al suo effettivo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel.

Empire ha scambiato due chiacchiere con l’attore ha ha spiegato:

È stato bellissimo poterlo fare, ma è stato spaventoso. Perché, insomma, si trattava di parlare prima ancora di arrivare sul set. Sono molto preciso sulle mie scelte, come quasi tutti gli attori, perciò dover fare delle scelte – anche se solo con una battuta a voce – così presto, mi ha messo un po’ d’ansia. E ha reso vero il mio lavoro e mi ha fatto capire: “Ok, sta succedendo”, è stato emozionante.

In attesa che l’attore arrivi sul set di Blade, l’anno prossimo, ecco un messaggio di incoraggiamento da parte di Wesley Snipes:

He will do great 🙏🏿 https://t.co/11PeFroKUY — WS (@wesleysnipes) November 11, 2021

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).