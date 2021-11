Chi sfreccia più veloce tra, la supereroina di, e il celeberrimo Flash? All’Eterna Lauren Ridloff è stato chiesto un parere durante la promozione del film di Chloe Zhao.

Come raccontato a CineExpress:

Ok, questa è una conversazione che ho avuto con mio figlio. Quando ha scoperto per la prima volta che sarei stata la donna più veloce nell’universo mi ha detto: “No, non credo”. Mi ha portato il computer e ha detto: “Guarda! Dico la verità, Flash è più veloce di Makkari!”. Io sono sicura che sia Makkari la più veloce… perché supera la velocità del suono.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

