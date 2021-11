Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Per quanto a tutti piaccia pensare che ci sia un piano supremo che nessuno tocca da generazioni e che si trova nell’ufficio di Kevin che contiene tutto ciò che succederà nei prossimi 40 anni, tutto dipende dalla soddisfazione del pubblico, da ciò che potrebbe essere divertente, dalle porte che sarebbe bello lasciare aperte in vista del futuro.

Le scene che appaiono nei titoli di coda dinon sono sempre state nella forma che conosciamo. A parlarne è stato lo sceneggiatore del film Ryan Firpo con The Wrap

Ha poi svelato che sono state scritte almeno una “mezza dozzina” di versioni alternative delle scene dei titoli di coda. Tra le idee esplorate: gli Eterni che si univano a una nuova squadra di Vendicatori e un incontro con Kang.

Quanto alla voce che si sente nella seconda scena, lo sceneggiatore ha confermato che si tratta di Blade, ma ha svelato che sono stati presi in considerazione anche altri personaggi come il Captain America di Sam Wilson. Sulla possibilità che dovesse essere Doctor Strange, lo sceneggiatore ha ammesso di non poter “confermare o negare“.

In un’intervista con EW, i protagonisti hanno svelato inoltre che la scena con Harry Styles nei panni di Eros, il fratello di Thanos, doveva durare di più. Nella sequenza tagliata, gli Eterni e Eros erano seduti nella Domo, cercando di comunicare ad occhi chiusi con Arishem.

Per girare la scena e capire quando fermarsi, Lauren Ridloff, che è sorda, aveva bisogno della sua interprete:

Chloe diceva: “Stop” e ogni volta la mia interprete correva da me e mi picchiettava sulla spalla. Perciò dopo un paio di ciak Harry mi disse: “Ti va bene se lo faccio io ogni volta che finiamo di girare?“. A me fece molto piacere, Harry è così, si guarda intorno e pensa: “Posso fare qualcosa“.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

