In una recente intervista con CBR , il co-sceneggiatore diha confermato che Ikaris passa a tutti gli effetti a miglior vita dopo l’ultima scena in cui lo vediamo nel film di Chloe Zhao.

Ecco le parole dello sceneggiatore:

Qual è il punto di fusione di un Eterno? Quanto ci vuole affinché un robot Eterno si sciolga letteralmente? Per quel che vale, sì… l’intenzione era quella. Non riesce più a sopportare di affrontare la sua famiglia dopo quello che ha fatto, e se ne rende cnto.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Eternals è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.