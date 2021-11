Nel corso di una chiacchierata con Joblo ha parlato delle sue ambizioni con Eternals e del responso degli spettatori ora che il film è arrivato negli Stati Uniti.

Come già chiarito in altre interviste, quella degli Eterni è una storia decisamente autonoma nell’Universo Cinematografico Marvel:

Mi hanno incoraggiato a realizzare un bel film indipendente, mi hanno incoraggiato tanto. Credo che il film appartenga a voi, non più a me, vogliamo vedere come questo bambino crescerà in questo mondo spaventoso, selvaggio e bello. Poi dovremo vedere, ascoltare e imparare per capire quale sarà la nostra strada. Penso, comunque, e magari sbaglio, che i registi, a dispetto del genere che trattano, tendano a realizzare continuamente lo stesso film. Ci sono certi temi e certi aspetti su cui mi piace spingere. Sono più che felice di tornare a realizzare di nuovo film con cinque persone.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

