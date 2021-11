In una recente intervista con CB ha parlato dei poteri di Ikaris in, da oggi nelle sale italiane.

L’attore ha ammesso che la sua speranza era non sembrare stupido:

Chiedevo: “Questa cosa mi farà sembrare stupido?” e anche: “Gli artisti di effetti visivi mi renderanno imbarazzante?” e invece hanno svolto un lavoro straordinario per farmi appare un figo. Vale lo stesso per il volo, non volevo sembrare Peter Pan, ma Gemma [Chan] era sempre presente per sottolineare ogni volta che sembravo stupido.

Su un confronto tra Ikaris e Thanos, l’attore ha spiegato:

Non so cosa avrebbe fatto Ikaris… a volte può apparire molto distante e dire: “Ok, che sta facendo questo tizio? Va bene, non mi importa, mi tengo da parte“.

Eternals sarà al cinema oggi 3 novembre.

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio oggi, 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!