Ieri abbiamo riportato le dichiarazioni di Angelina Jolie relative al perché abbia deciso di partecipare a, la pellicola dei Marvel Studios diretta da Chloé Zhao ( TUTTI I DETTAGLI ), oggi tocca invece a quelle di Richard Madden, l’ex Robb Stark del Trono di Spade che, nel film in questione, interpreta Icarus.

In una chiacchierata fatta col Wonderland Magazine, Richard Madden ha parlato delle riprese del film, una lavorazione che, a quanto pare, è stata molto dura dal punto di vista fisico.

Fisicamente sono state fo**utamente estenuanti. Sono stato un sacco di tempo attaccato ai cavi visto che il mio personaggio sa volare.

Poi l’attore ha speso anche due parole sulla leggerezza di una pellicola che avrà comunque a che fare con l’ennesima, potenziale fine del mondo:

È complicato ottenere quella leggerezza, ma è proprio questo a essere importante, riuscire ad avere questi attimi più leggeri quando possibile. Personalmente mi piacerebbe fare più commedie. Mi pare di finire sempre a interpretare roba così seria. Non mi rappresenta necessariamente, ma, facendolo tutto il tempo, finisce in una certa maniera per influenzarmi ed è per questo che mi piacerebbe lavorare anche a cose più leggere in maniera tale che le mie giornate possano essere influenzate da argomenti più lievi di roba in stile fine del mondo.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

