Le nuove uscite al box-office italiano non scollanodalla vetta della classifica giovedì: il cinecomic dei Marvel Studios incassa altri 188 mila euro, salendo così a 4.9 milioni di euro: oggi supererà i 5.

Apre al secondo posto Zlatan: il biopic su Zlatan Ibrahimovic incassa 157 mila euro, ottenendo la miglior media della classifica. Al terzo posto debutta The French Dispatch, con 101 mila euro, mentre scende al quarto posto Freaks Out, con quasi 40 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

Al quinto posto apre Per tutta la vita, con 28 mila euro, memtre L’uomo nel buio – Man in the Dark debutta all’ottavo posto con 13 mila euro. Nona posizione per l’ultima nuova uscita, Chi è senza peccato – The Dry, con 9.600 euro.

INCASSI ITALIA 11 / 11 / 2021

ETERNALS – € 188.377 / € 4.904.141 ZLATAN – € 157.611 / € 157.611 THE FRENCH DISPATCH – € 101.002 / € 101.002 FREAKS OUT – € 39.916 / € 1.862.833 PER TUTTA LA VITA – € 28.165 / € 28.165 IO SONO BABBO NATALE – € 26.632 / € 727.315 MADRES PARALELAS – € 22.077 / € 1.859.523 L’UOMO NEL BUIO – MAN IN THE DARK – € 13.335 / € 13.335 CHI È SENZA PECCATO – THE DRY – € 9.626 / € 9.626 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 9.617 / € 6.866.282

Fonte: Cinetel