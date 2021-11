Ricordo che quando parlai della prima volta del progetto con la regista, eravamo in una camera d’albergo al Comic-Con di San Diego, dove tutti si travestono come ad Halloween pur non essendo Halloween. È stato tutto così surreale. Mentre parlavo con lei, visto che sono messicana e parlo a voce alta, ho iniziato a farle domande e lei: “Shhhh!”, così le ho detto: “Che c’è?” e lei: “Ci possono sentire. Questa cosa nella sceneggiatura è un segreto!“.

Durante un’apparizione al The Graham Norton Show in occasione della promozione diha raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione al Comic-Con di San Diego:

Da quel momento l’attrice capì che c’era molta attenzione attorno al film e soprattutto tanta segretezza, tant’è che iniziò a mantenere il più stretto riserbo sulla storia.

Eternals sarà al cinema oggi 3 novembre.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

