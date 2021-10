Il produttore, in un incontro risalente a una set visit a inizio 2020, ha spiegato:

Abbiamo assolutamente idee per cross-over futuri, ma in questo film, con 10 personaggi, Dane Whitman, i Celestiali e i Devianti c’era già abbastanza materiale.

Probabilmente no. Credo che questo sia per certi versi un po’ come Doctor Strange o Black Panther, per cui credevamo ci fosse abbastanza da raccontare da rendere il tutto un racconto autonomo.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre negli Stati Uniti, dal 3 novembre in Italia.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

