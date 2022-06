Durante una recente intervista con CB, Patton Oswalt ha parlato brevemente di Eternals, il cinecomic di Chloe Zhao arrivato l’anno scorso.

L’attore ha parlato della possibilità che il seguito si concentri sul suo personaggio e quello di Harry Styles:

Non ho sentito voci, ma sarebbe bellissimo [se il sequel avesse per protagonisti Starfox e Pip], perché la mia sensazione è che ogni volta che la Marvel tira alla sorte con questi personaggi di livello B o C per cui molti direbbero: “Ma a chi importano?”, è lì che sbocciano.