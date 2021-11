LEGGI: la recensione

rimane in testa alla classifica italiana anche giovedì, mentre tutte le nuove uscite debuttano sotto la quinta posizione. Il cinecomic dei Marvel Studios incassa altri 419 mila euro, portandosi così a un milione di euro complessivi in due giorni.

Al secondo posto, ben distanziato, risale Freaks Out: il film di Gabriele Mainetti raccoglie altri 57 mila euro, salendo così a quasi 1.2 milioni di euro complessivi. Subito sotto, Madres Paralelas incassa 52 mila euro, per 1.2 milioni di euro complessivi. Quarta posizione per l’evento Claudio Baglioni – In questa storia che è la mia, con 36 mila euro e un totale di 158 mila euro. Chiude la top-five Io sono Babbo Natale, con 35 mila euro e un totale in due giorni di 69 mila euro. Al sesto posto Venom: La furia di Carnage incassa quasi 20 mila euro e sale a 6.5 milioni di euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al settimo posto debutta Ultima notte a Soho, con 19 mila euro, mentre al decimo posto troviamo I molti santi del New Jersey, con 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 4 / 11 / 2021

ETERNALS – € 419.656 / € 1.031.431 FREAKS OUT – € 57.362 / € 1.185.088 MADRES PARALELAS – € 52.916 / € 1.261.580 CLAUDIO BAGLIONI – IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA – € 36.041 / € 158.370 IO SONO BABBO NATALE – € 35.043 / € 69.923 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 19.920 / € 6.576.934 ULTIMA NOTTE A SOHO – € 19.216 / € 19.216 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – € 18.601 / € 1.717.290 NO TIME TO DIE – € 11.341 / € 7.736.055 I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY – € 11.031 / € 11.031

Fonte: Cinetel